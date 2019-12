Genoa, ag. Favilli: “È sereno, avverte la fiducia della società. Futuro? Vi dico la mia”

È tempo di riparazioni.

Il Genoa, fanalino di coda della classifica di Serie A, naviga in acque torbide. I rossoblù hanno soltanto 11 punti e dovranno sfruttare la sessione di mercato di gennaio per donare ulteriore qualità alla rosa e tentare di conquistare la salvezza. Eppure, la società sta valutando anche alcuni colpi in uscita. In particolare, l’attaccante Andrea Favilli, in prestito dalla Juventus con obbligo di riscatto, in questa stagione ha collezionato – complici gli infortuni – soltanto 5 presenze, ma ha destato l’interesse di alcuni club di Serie B. Il giocatore potrebbe trovare il giusto spazio in cadetteria, ma l’idea non sembra allettarlo ed egli intende giocarsi le sue carte alla corte del nuovo tecnico Davide Nicola.

A confermarlo è stato Donato Di Campli, agente di Andrea Favilli, che, intervenuto ai microfoni di seriebnews.com, ha allontanato i rumors di mercato e ha parlato del momento che il suo assistito sta vivendo: “La squadra sta vivendo un momento difficile, ma il ragazzo si sente sereno. Andrea avverte tutta la fiducia della società, della dirigenza e dello staff tecnico. Poi questi momenti sono sempre particolari, ognuno vuole giocare tanto e fare tanti gol. Noi non perdiamo la calma, siamo fiduciosi che Andrea tornerà a far parlare di sé e mostrare il proprio valore. Trasferimento a gennaio? No, restiamo a disposizione della società e Andrea è un calciatore del Genoa. Se poi la dirigenza cambia idea allora toccherà a noi fare le nostre valutazioni, ma il ragazzo sta bene qui“.

