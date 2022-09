Galatasaray, Icardi si presenta: “Un benvenuto incredibile. Obiettivo Champions…”

Parola a Mauro Icardi . L'ex Inter arriva al Galatasaray per rinforzare il reparto offensivo della formazione turca. Il centravanti argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i canali ufficiali del club in seguito alla chiusura del suo trasferimento in rossogiallo. Obiettivi e motivazioni quelle elencate da Icardi , che ha sottolineato in maniera chiara la volontà da parte sua di fare bene in SuperLig e di vestire la gloriosa maglia dei Cimbom. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Vorrei ringraziare i nostri fan per avermi dato questo bellissimo benvenuto. Io e la mia famiglia siamo rimasti molto colpiti. È stato un benvenuto incredibile. Sono rimasto molto colpito dal fatto che abbiano mostrato un tale amore non appena sono arrivati. Ho ricevuto molte offerte quest'estate. Abbiamo avuto lunghi dialoghi con il signor Erden, lui ha fatto tutto il possibile. Sono così felice di essere finalmente qui. Quando giocavo per il PSG ed ero venuto qui e ho segnato un gol in questo stadio. Al momento difenderò la maglia del Galatasaray e spero di continuare a segnare qui e condividere le mie gioie da gol per il Galatasaray. Speriamo di poter riportare questa squadra di nuovo ai massimi livelli. Il Galatasaray è una squadra che punta sempre in alto. Obiettivo Champions? I giocatori, lo staff, tutti i tifosi vogliono avere un'altra serata di Champions League".