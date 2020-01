FOTO Palermo, ufficiale: Floriano è un nuovo giocatore rosanero. I dettagli

Roberto Floriano è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo.

L’attaccante, che ha rescisso pochi giorni fa il contratto con il Bari, si è accasato nella squadra guidata da Rosario Pergolizzi. Un ulteriore innesto, a seguito dell’arrivo del giovane Andrea Silipo (che ha esordito quest’oggi con una rete), volto a rinforzare la rosa del club del duo Mirri-Di Piazza in vista del girone di ritorno di Serie D. Il trentatreenne ha dalla sua parte grande esperienza e, lo scorso anno, ha messo a segno tredici reti con i galletti. Un profilo ideale per sostituire Mario Alberto Santana, che sarà costretto a rimanere ai box per i prossimi quattro mesi.

Calciomercato Palermo, Floriano saluta il Bari: “Resterete nel mio cuore”

Roberto Floriano era presente quest’oggi al “Renzo Barbera” nel corso della gara giocata dai rosanero contro il Marsala, vinta con il risultato di 3-1. Il giocatore ha incontrato negli spogliatoi i suoi nuovi compagini e, come annunciato dal club siciliano, ha firmato il contratto.

Palermo-Marsala 3-1: lampi, stenti e sofferenza. Prima gioia rosa del 2020 al Barbera! Perla Silipo per il tris