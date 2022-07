FOTO Palermo, Elia scalpita: “Non vedo l’ora di iniziare. Un onore essere qui”

Proseguono i nuovi arrivi in casa rosanero, con il club di viale del Fante che pochi giorni fa ha ufficializzato l'acquisizione delle prestazioni sportive di Salvatore Elia, esterno d'attacco ex Juve Stabia e Benevento, di proprietà dell'Atalanta. A poche ore dal primo impegno ufficiale dei rosa, che questa sera farà il proprio esordio in Coppa Italia contro la Reggiana, il nuovo acquisto Salvatore Elia ha suonato la carica attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.