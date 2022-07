Floriano: “Il gruppo la cosa più importante. Baldini e l’obiettivo A? Dico questo”

Continua il ritiro pre campionato del Palermo di Silvio Baldini , in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie B in programma il 13 agosto. Dopo le conferenze di Soleri, Damiani, Accardi e Valente il quinto calciatore rosanero ad intervenire nella sala stampa del "Renzo Babera" è Roberto Floriano . Il laterale offensivo, punto cardine in termini di qualità ed esperienza per il tecnico nativo di Massa, è stato senza dubbio uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dei rosa dalla Serie D alla Serie B nel triennio dell'era Mirri , ed è pronto per un ritorno in cadetteria. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Foggia :

"Nel calcio si hanno alti e bassi. Dopo Torre del Greco non eravamo contenti, ma penso di aver dimostrato che quando si crede in se stessi alla lunga il lavoro paga. Bisogna impegnarsi al massimo. Dopo la sconfitta con la Turris l'allenatore non mi vedeva bene più, ma io ho continuato a dare il massimo anche nei momenti di difficoltà. Si cerca sempre di migliorare, se ho fatto 5 gol in B col Foggia spero di farne almeno 6 quest'anno. La cosa più importante è il gruppo, io penso a quello. Baldini e l'obiettivo Serie A? Se lo dice il mister, dobbiamo crederci. Crediamo a dare il massimo, Baldini anche in C ci diceva che saremmo andati in B e così è stato. Baldini qualsiasi cosa dice lo seguiamo in gruppo e quando è così si possono ottenere cose bellissime".