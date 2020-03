Fiorentina, senti Corvino: “Castrovilli? Perfetto per il centrocampo dell’Inter, ecco quanto vale”

Gaetano Castrovilli è l’obiettivo numero uno dell’Inter.

Il centrocampista classe’97 ha mosso i suoi primi passi con la maglia del Bari dove giocò con la Primavera, poi irruppe la conoscenza calcistica e l’istinto di Pantaleo Corvino che o portò a Firenze. L’ex dirigente del club toscano, attraverso le colonne di Tuttosport, ha parlato del futuro del ragazzo e di quanto possa valere in termini economici.

“Quaranta milioni per Castrovilli? Sì, ma solo per una gamba! L’Inter lo vuole? In un centrocampo a tre, come interno è l’ideale per Conte. Il paragone con Vidal? No, sono diversi: Arturo nel suo modo di giocare ci mette foga e determinazione, mentre a Gaetano vengono più naturali quegli inserimenti. Uno gioca più con rabbia, altro è più elegante. Stiamo comunque parlando di due grandissimi giocatori che interpretano ottimamente il ruolo di interno”.