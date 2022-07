Fiorentina, Jovic: “Vlahovic ha fatto bene in Italia. Sul club viola mi ha detto… “

La Fiorentina ha chiuso il colpo L uka Jovic acquistandolo dal Real Madrid a costo zero con un bonus pari al 50% della futura rivendita a favore del club spagnolo. L'attaccante ex Francoforte ha firmato un biennale con il club Viola con opzione per altri due anni. Dopo un positivo poker siglato al primo test stagionale contro il Real Vicenza , il serbo è stato presentato in conferenza stampa presso la sede del ritiro della società toscana. Di seguito le sue dichiarazioni sul compagno di nazionale, Dusan Vlahovic :

"Dusan ha fatto benissimo in Italia e io cercherò di avere lo stesso successo. In Nazionale però siamo compagni, qui invece saremo avversari e vedremo come andrà. Non ci siamo sentiti dopo la firma, ma ci siamo visti in Nazionale e lui mi ha sempre parlato bene della squadra, dei tifosi, dell'allenatore e della società e questo ha aiutato a prendere questa scelta".