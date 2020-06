FIGC, ufficiale: accordi preliminari possibili anche tra club dello stesso campionato

Accordi preliminari possibili anche tra club dello stesso campionato.

Attraverso un comunicato ufficiale diramato nella giornata di oggi sul sito della FIGC, sono state spiegate le disposizioni regolamentari relative ai tesseramenti in vista della stagione 2020-21. Nel dettaglio, cambieranno per l’anno seguente i termini per il deposito dei contratti preliminari a causa dell’emergenza Coronavirus. Da questa estate, infatti, sarà possibile stipulare accordi anche tra società appartenenti allo stesso torneo.

Di seguito, il passaggio in questione.

ACCORDI PRELIMINARI – “Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia”.