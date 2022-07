Fenerbahce, Pezzella ad un passo: c’è l’ok definitivo del Parma per l’ex Palermo

Quasi tutto fatto per l'approdo dell'ex terzino rosanero tra le fila del Fenerbahce

Il Fenerbahce piazza un buon colpo per la difesa. Si tratta di Giuseppe Pezzella, ex Palermo e di proprietà del Parma che ha trascorso l'ultima stagione agonistica tra le fila dell'Atalanta, squadra classificatasi ottava nel massimo campionato italiano, sotto la guida del tecnico Gian Piero Gasperini. Alla scadenza del prestito, datato il 30 giugno, il calciatore è tornato al club crociato, che a sua volta l'ha ceduto in Turchia.