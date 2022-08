Empoli, Grassi: “Qui mi è sempre piaciuto il gioco. A Cagliari non ha funzionato…”

L' Empoli di Zanetti , in seguito all'addio di Stulac direzione Palermo in Serie B , si è ritrovato privo di un centrocampista davanti alla difesa che faccia da alternativa all'ex Cagliari , Marin . In tal senso la società toscana ha deciso di acquistare dal Parma , Alberto Grassi , oggi presentatosi ai microfoni della conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"A Empoli mi è sempre piaciuto il gioco, ho avuto dei compagni che me ne hanno sempre parlato bene. Non saprei cosa non è andato a Cagliari, se si fosse saputo prima si sarebbe potuto recuperare. La retrocessione è una cosa brutta ma ti dà anche la cattiveria in più. L'anno scorso ho sempre fatto la mezzala, ma posso giocare in tutti i ruoli. Sarà il mister a decidere dove giocherò"