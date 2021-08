Emerson Palmieri, niente Napoli per l’ex Palermo: sarà un nuovo giocatore del Lione

Emerson Palmieri è pronto a lasciare la Premier League ed approdare al Lione: oggi visite mediche e firma

Nessuna nuova avventura in Serie A per Emerson Palmieri. Accostato a diverse squadre italiane nel corso della sessione estiva di calciomercato, ed in particolare al Napoli di Luciano Spalletti, l'esterno italo-brasiliano ha scelto di approdare in Ligue 1. Emerson, infatti, sarà un nuovo giocatore del Lione. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, nella giornata di oggi ci sarà la chiusura della trattativa tra i francesi ed il Chelsea.