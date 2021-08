Crotone, Maiorca su Simy: il nigeriano riflette sul trasferimento il Liga

Simy, attaccante del Crotone, è in uscita dai calabresi dopo la retrocessione in Serie B. Un'offerta concreta è arrivata dal Maiorca, club della Liga spagnola, il nigeriano attraversa un momento di riflessione dopo il rifiuto alla Salernitana

Arrivato in Italia nel 2016 con la maglia del Crotone, la per Simy potrebbe profilarsi la sesta stagione con il club pitagorico, di cui è diventato il miglior marcatore nella storia nel corso della scorsa stagione di Serie A 2020-2021, grazie anche alla doppietta messa a segno contro il Torino, arrivando a quota 64 gol in maglia rossoblù. In particolare, nell'ultimo anno di Serie A, il nigeriano ha realizzato ben 20 reti, al pari dell'ex Scarpa D'Oro Ciro Immobile, gol che però non sono bastati a scongiurare la retrocessione della compagine calabrese in Serie B.