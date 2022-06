Cremonese, Giacchetta: “Alvini scelto con attenzione. Su Italiano e la Fiorentina…”

La Cremonese neopromossa in Serie A, è pronta ad iniziare la nuova stagione 2022-2023, con il nuovo tecnico grigiorosso, Massimiliano Alvini , sostituto del partente direzione Parma , Fabio Pecchia . Il club lombardo darà il via all'annata contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo stadio Artemio Franchi di Firenze, un debutto che si prospetta in salita per gli uomini dell'ex Perugia , visto il netto divario tecnico tra le due compagini. Il direttore sportivo della seconda forza dell'ultimo campionato di B , Simone Giacchetta, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, di diversi temi interessanti sul club di Cremona. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Alvini l'abbiamo scelto con attenzione ed è stata una soluzione condivisa. Come allenatore è preparato e penso possa fare. Carnesecchi e Fagioli sono talenti che possono avere un grandissimo futuro. Sarà una stagione complicata, tutti gli incontri saranno difficilissimi; è più semplice pensare che Fiorentina-Cremonese finisca a favore dei viola, questo fa parte del gioco ma sicuramente avremo tantissimo entusiasmo. Scendere al Franchi contro la Fiorentina, in una partita che sarà l'esordio in Serie A per la gran parte di noi, disegna comunque una giornata da ricordare. La Fiorentina parte da un allenatore importante, che ha dimostrato le sue qualità in ogni realtà in cui è andato. Italiano ha dato valore ai tanti calciatori della Fiorentina. Adesso come squadra è nella periferia dell'alta classifica, questa stagione sarà importante anche per i viola. Baez? Un ottimo giocatore che può dare tanto anche in Serie A. Alla Fiorentina era giovane e non ha avuto molto spazio, ma quest'anno è stato protagonista assoluto con noi in più ruoli".