CR7-Real, Ancelotti spegne le voci di mercato: “Mai pensato di ingaggiare Ronaldo”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, smentisce le voci su un possibile interesse del club per CR7

E' questa l'indiscrezione lanciata dal Chiringuito, svelando la volontà del tecnico del Real Madrid di riportare in maglia Blancos il fuoriclasse portoghese. A poche settimane dall'inizio della Serie A, infatti, il futuro di CR7 è tornato in bilico: il calciatore non sembrerebbe convinto della sua permanenza in bianconero e per questo potrebbe lasciare Torino per dirigersi verso una nuova destinazione. Situazione monitorata da diversi big club europei, tra tutti PSG e Manchester City, e secondo alcuni rumors anche dal Real. Scenario, quello di un possibile ritorno di CR7 in Spagna, prontamente smentito dal tecnico BlancosCarlo Ancelotti attraverso il suo profilo twitter.