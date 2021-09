Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 settembre: 227 nuovi casi, 7 i decessi

La progressione dei casi da Coronavirus in Sicilia. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'Isola, con il bollettino aggiornato a lunedì 27 settembre 2021

Ancora in calo le positività al coronavirus in Sicilia. E' di 227 il numero dei nuovi positivi al Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore nell'Isola. Processati 12.277 tamponi con il tasso di positività che scende all'1,8%. Sempre in calo gli attuali positivi, che sono 16.833 (-170). I guariti sono 390 mentre si registrano altre 7 vittime (tutte riferite alle ultime 24 ore) che portano il totale dei decessi a 6.792. Sul fronte ospedaliero sono adesso 615 i ricoverati, 543 in regime ordinario (+9 rispetto a ieri) e 72 in terapia intensiva (-1) dove però non si registra nessun nuovo ingresso.