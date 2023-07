Corini: “Ecco come sta Di Mariano, Vasic under importante. Ai tifosi chiedo…”

Parola ad Eugenio Corini. L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - direttamente dal ritiro in Trentino-Alto Adige ha approfondito alcuni temi che riguardano la stagione 2023-2024 dei rosanero. Il club targato City Football Group è tra i più attivi sul mercato in Serie B e si appresta a vivere una stagione da protagonista in cadetteria. Di seguito, le sue parole:

"I giocatori sono proiettati molto bene, sono stati seguiti dalla nostra area performance. Ci aspettavamo arrivassero in buone condizioni, Mateju nella parte finale ha dovuto gestire un problema. In questi dieci giorni lo vogliamo gestire in maniera diversa. Abbiamo una buona base di partenza. Vasic? E' un giocatore che ha grandi potenzialità, per la giovane età e per la categoria che ha fatto. Ha spazi di miglioramento importanti, è un ragazzo pronto che vive il fatto di arrivare a Palermo come deve essere. Sono sicuro che ci darà una grande mano. Di Mariano sta molto bene, ha lavorato intensamente da quando ha risolto il problema chirurgico. E' un giocatore che è stato pienamente recuperato, è pronto a lavorare con la squadra. Un under importante come Vasic lo abbiamo già preso, è un reparto in cui volevamo alzare la qualità complessiva. Indovinare gli Under giusti che poi diventano titolari è molto importante. La tifoseria è il cuore di ogni società. Chiedo un atto di fede e di amore, più abbonati avremo più saremo forti. Siamo usciti in lacrime per l'obiettivo playoff sfiorato. Io penso che quest'anno avremo una grande occasione e sono sicuro che i nostri tifosi ci sosterranno"