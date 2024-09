Contini-Palermo, la verità di Pisacane: “In ballo fino all’ultimo”

Retroscena inediti sulle ultime mosse di mercato legate a Nikita Contini. Il portiere del Napoli è stato al centro di una trattativa che non ha raggiunto l’esito previsto.

Mediagol ⚽️ 25 settembre - 11:22

Vincenzo Pisacane, procuratore di molti calciatori di primo piano, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di "TuttoMercatoWeb", affrontando il tema dei suoi assistiti. Tra questi, è emerso il nome di Nikita Contini, portiere del Napoli, che era stato accostato al Palermo come possibile sostituto di Gomis, infortunato.

CONTINI ACCOSTATO AL PALERMO - Il portiere Contini sembrava destinato a vestire la maglia rosanero. Pisacane ha confermato l'interesse iniziale della società siciliana: “Il Palermo su Contini per sostituire Gomis? Sì. Mi è stato chiesto”. Tuttavia, nonostante i colloqui avviati, la trattativa non ha raggiunto un esito positivo, come spiegato dallo stesso agente.

DECISIONI DEL CLUB - Il Palermo, pur avendo manifestato interesse per Contini, ha poi deciso di fare altre scelte sul mercato. Pisacane ha commentato: “Poi hanno fatto altre scelte. Ognuno è libero di poter scegliere quello che vuole”. L’agente ha espresso un certo dispiacere per il mancato trasferimento, considerando che avrebbe voluto trovare una sistemazione adeguata per il portiere in una piazza importante come Palermo.

LA TRATTATIVA SFUMATA - Il mancato approdo di Contini al Palermo non è stato dovuto solo a una questione di preferenze, ma anche di tempi tecnici. Pisacane ha rivelato che la trattativa è stata in bilico fino all'ultimo momento: “Era in ballo fino all’ultimo con una società che però non ha fatto in tempo a fare un’uscita”. Una mancanza di rapidità nelle cessioni ha impedito che l’operazione potesse concludersi entro la fine del mercato.