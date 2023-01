Como, Pierozzi si presenta: “Questo club cura ogni dettaglio. Con il mister Longo…”

Edoardo Pierozzi, ormai ex difensore del Palermo, è stato mandato in prestito dalla Fiorentina al Como e sarà un giocatore dei lariani fino a giugno del 2023. Subito prima convocazione per lui dal mister Moreno Longo in vista della sfida contro il Cagliari. Queste le prime dichiarazioni del classe 2001 con la compagine lombarda riportate dal profilo Instagram del club: