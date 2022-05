City Football Group, c’è la maxi offerta per acquistare l’Atletico Mineiro in Brasile

Tra gli obiettivi del City Football Group non sembra esserci solo il Palermo. La holding sembra interessarsi anche all'Atletico Mineiro

Il City Football Group quest'anno sembra puntare ad un'espansione che non si limita solo in Europa. Tra i club attualmente posseduti dalla holding attualmente figurano Manchester City (Inghilterra), New York City (Stati Uniti), Melbourne City (Australia), Mumbai City FC (India), Lommel SK (Belgio), ESTAC Troyes, (Francia) e Montevideo City Torque (Uruguay). Seppur con una quota minore, il City Group possiede azioni per Yokohama F. Marinos (Giappone), Girona (Spagna) e Sichuan Jiuniu (Cina).

Dopo il pluricitato interesse che poi si è evoluto in una confermata trattativa per il Palermo FC in Italia, il City Football Group sembra volgere il proprio sguardo anche oltreoceano. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la holding dello sceicco Mansour avrebbe presentato un'offerta di circa 200 milioni di euro per accaparrarsi il 51% delle quote dell'Atletico Mineiro. La cifra, tuttavia, sembrerebbe non soddisfare per il momento il club brasiliano che sta anche attraversando un momento complicato da un punto di vista finanziario con ben 240 milioni di euro di indebitamento.