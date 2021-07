Chelsea, non solo l’Inter su Zappacosta: un altro club di A sulle sue orme

L'ex esterno del Genoa, Davide Zappacosta, è in uscita dal Chelsea. Su di lui c'è l'interesse forte dell'Inter per il dopo Hakimi, ma anche la Fiorentina fa sul serio.

L'esterno di proprietà del Chelsea, Davide Zappacosta, è in uscita dal club inglese dopo la stagione passata in prestito al Genoa. In pole finora c'è l'Inter di Zhang e Marotta alla ricerca di un esterno destro che sostituisca Achraf Hakimi, ceduto al PSG per 60 milioni.