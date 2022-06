Chelsea, l’ex Palermo Emerson Palmieri: “Futuro? Non so se tornerò, vedremo…”

Le dichiarazioni di Emerson Palmieri, terzino del Chelsea ed ex Palermo, a proposito del suo futuro in Premier League

Chiusa la stagione al Lione , Emerson Palmieri farà ritorno al Chelsea , club proprietario del suo cartellino. Con la compagine francese, il laterale l'ex Palermo ha collezionato 29 presenze e 1 gol in Ligue 1 . Il suo futuro sembra tutt'altro che definito, dopo le tre stagioni disputate in maglia Blues, le strade dei londinesi e del brasiliano potrebbero separarsi. A tale proposito, le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del Chelsea:

"Ho un contratto col Chelsea, ci ho giocato per tre stagioni e ho molti amici lì. Se tornerò ne sarò felice, ma non so se tornerò, vediamo cosa succederà. Sarei potuto tornare a gennaio al Chelsea, sarebbe stato bello ma il Lione ha detto di no, quindi non sono tornato. Ora torno al Chelsea per il precampionato e vediamo cosa succederà il prossimo mese"