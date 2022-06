Cesena, occhi puntati in casa Palermo: Toscano vuole il “fedelissimo” De Rose

Lo scorso 18 giugno l'ufficialità: Domenico Toscanoè il nuovo allenatore del Cesena per la stagione 2022/2023. L'ex Reggina, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, è al lavoro con la dirigenza per allestire in sede di calciomercato la squadra che verrà per il prossimo campionato di Serie C. E - secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport" - vorrebbe con sé due "fedelissimi". Si tratta del centrocampista Nicolò Bianchi della Reggina e del capitano del Palermo, Francesco De Rose.