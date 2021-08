Catania, Reginaldo rescinde con il club etneo: quattro club di Serie C alla finestra

E' addio tra Reginaldo ed il Catania. L'attaccante brasiliano, classe 1983, ex tra le altre di Fiorentina, Parma e Siena (in Serie A), starebbe discutendo la risoluzione con il club etneo. Quattro i club di Lega Pro alla finestra

Secondo quanto riportato da "TuttoC.com", il classe 1983, ex Fiorentina, Parma e Siena, starebbe risolvendo in queste ore il contratto che lo lega al club etneo. Sull'ex Reggina, tra le altre, sembrerebbero già interessate diversi club di Lega Pro, in cerca di un profilo di livello e certamente di esperienza per il campionato di Serie C che ha avuto il suo via durante lo scorso weekend.