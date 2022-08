Catania, Lodi: “Ho sempre voluto tornare qui. Faranno a gara per metterci alle corde”

"Come è avvenuto il mio ritorno a Catania? Quando il club non ha concluso la stagione di C, si avvertiva la possibilità di una ripartenza in D, ma non si sapeva ancora nulla. Avevo un altro anno di contratto con l'Acireale con cui avevo provato a giocare e vincere il campionato. A fine stagione ho ricevuto tanti attestati di stima da parte di club che avrebbero voluto anche tesserarmi. Il mio unico obiettivo era tornare a Catania per giocare ancora al Massimino. L'ho sempre voluto, si è avverato e sono molto contento. Ringrazio la società che ha avuto fiducia in me. Ora devo ripagare e spero che da domenica ci si possa mettere a disposizione dei compagni. Contatti con la società? Ho avuto 3-4 colloqui. Mi è stato chiesto di restare quello che sono e far capire l'importanza della maglia e del luogo in cui stiamo giocando. Anche se siamo il Catania affrontiamo un campionato difficile". A proposito del campionato: "Tutti vorranno batterci? Tutti faranno a gara per metterci alle corde, ma lo sappiamo già. Serve la giusta mentalità ed esprimeremo anche l'adeguata qualità". Passando alle cose di campo: "Ferraro cosa mi chiede? Mi chiede di fare quello che ho fatto partendo da dietro. Di essere leader con una parola positiva ai più giovani. Il mio rapporto con il mister? Si tratta di un allenatore che ha vinto pochi mesi fa il campionato di Serie D. Conosce la categoria. Anche per lui Catania sarà una tappa importante".