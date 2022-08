Calciomercato Valencia, battuta la concorrenza: Cavani ad un passo

Nuova destinazione in vista per Edinson Cavani, attaccante 35enne, svincolato dopo l'addio al Manchester United. L'ex Palermo e Napoli, infatti, sarebbe molto vicino all'approdo al Valencia. A riportare la notizia è "RCM Sport", secondo cui il calciatore avrebbe già raggiunto l'accordo con il club spagnolo. L'ex attaccante del Napoli ha preferito il Valencia di Gattuso a Villarreal e Nizza, le altre squadre in corsa per assicurarsi le sue prestazioni. Si tratta di una nuova esperienza europea per l'ex Palermo, reduce dalle esperienze maturate in Serie A, Ligue 1 e Premier League.