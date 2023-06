Calciomercato Udinese, intesa con il Pisa per l’ex Palermo Lucca: il calciatore…

L'esperienza di Lorenzo Lucca all' Ajax potrebbe chiudersi dopo solamente un anno. Sull'ex attaccante del Palermo è piombato l'interesse forte dell' Udinese . Secondo quando riportato da Gianlucadimarzio.com, il club friulano ha già raggiunto un'intesa di massima con il Pisa , società proprietaria del cartellino dell'attaccante di Moncalieri. Resta adesso da trattare con il giocatore per quanto riguarda l'ingaggio. Per la formula infine si tratterebbe di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus .

Annata tra luci e ombre quella di Lucca in olanda, da primo italiano a vestire la maglia dei lancieri. Appena centotrentasei minuti in quattordici presenze per il classe 2000, conditi da due gol contro PSV e Vitesse. Quattordici anche le partite giocate nella Serie B olandese con la squadra U21 dell'Ajax, ma impreziosite da sei gol. Per Lucca sarebbe la prima volta in Serie A dopo aver indossato le maglie del Pisa in Serie B e del Palermo in D e C.