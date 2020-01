Calciomercato Udinese, Barak in prestito al Lecce fino a giugno. Il comunicato

Antonin Barak è ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce.

Il centrocampista si è trasferito ai salentini in prestito dall’Udinese, club in cui milita da tre annate ma con cui, in questa stagione, è riuscito a collezionare soltanto 8 presenze. Il ceco resterà in giallorosso fino al termine della stagione. A comunicarlo, nelle scorse ore, è stata la società friulana attraverso il sito ufficiale. Di seguito il comunicato.

“Udinese Calcio comunica la cessione in prestito fino al termine della stagione sportiva di Antonin Barak al Lecce. Il centrocampista ceco, classe 1994, si trasferisce in Salento dopo due stagioni e mezzo vissute in bianconero. Arrivato in Friuli dallo Slavia Praga nell’estate del 2017, Barak ha totalizzato 54 presenze tra campionato e Coppa Italia, segnando 8 reti. Con la nazionale maggiore della Repubblica Ceca è sceso in campo in 12 occasioni realizzando 5 gol. Ad Antonin un grande in bocca al lupo per una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni”.