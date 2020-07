Calciomercato Udinese, Fiorentina e Atletico Madrid mettono gli occhi su De Paul. La sua valutazione…

L’Udinese sembra destinata a dovere fare a meno di Rodrigo De Paul.

Il numero dieci bianconero, che in questa stagione di Serie A ha collezionato 24 presenze e 5 reti, come riporta l’edizione odierna di TuttoSport, starebbe valutando di lasciare il club friulano per coltivare ambizioni più alte, anche in realtà estere. La valutazione dell’argentino si aggira attualmente attorno ai 40 milioni. Ad avere messo gli occhi sul giocatore, ad oggi, la Fiorentina, che è in attesa di comprendere chi siederà sulla panchina viola nella prossima stagione e potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto del direttore sportivo Daniele Pradè, che ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area tecnica dell’Udinese nella stagione 2018/19, con la società. Il club toscano, tuttavia, dovrà competere con l’Atletico Madrid, altra società che sembrerebbe essere pronto a mettere sul tavolo una proposta per il centrocampista classe ‘94.

