Calciomercato Torino, Segre richiestissimo: anche il Palermo sul centrocampista

Jacopo Segre , centrocampista classe 1997 di proprietà del Torino , si è messo in luce nella scorsa stagione con la maglia del Perugia in Serie B , sfornando una rete e due assist in 37 presenze, sotto la guida del tecnico Massimiliano Alvini , oggi allenatore della Cremonese . Negli anni precedenti il talento granata ha fatto parlar di se con le compagini di Chievo, Venezia e Spal nel campionato cadetto.

In questa sessione estiva di calciomercato, il venticinquenne sembra essere finito nel mirino di diversi club italiani, come Genoa e Ternana oltre che il neopromosso Palermo di Silvio Baldini, da poco passato all'ambizioso City Football Group dello sceicco Mansur. Questo quanto riportato da Tuttosport. Si attendono aggiornamenti sul futuro del calciatore italiano, che al momento verrà visionato dal mister, Ivan Juric in ritiro in Austria.