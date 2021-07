Calciomercato Torino, ceduto Meitè al Benfica: Vagnati punta Messias

Il calciatore granata Soualiho Meitè è quasi un nuovo giocatore del Benfica. Definita questa operazione, il ds granata Davide Vagnati punta forte sul brasiliano Junior Messias, attaccante in forza al Crotone.

⚽️

Per il Torino è in dirittura d'arrivo la cessione del centrocampista Soualiho Meitè ai portoghesi del Benfica per una cifra pari 7 milioni, cifra che sarà probabilmente investita nella trattativa per rilevare il cartellino di Junior Messias, che resta il primo importante obiettivo di mercato del tecnico Juric e del Ds granata Vagnati, così come riporta "Tuttosport".

Meitè è rientrato alla base dopo sei mesi in prestito al Milan, che non lo ha riscattato, adesso non rientra nei piani del mister ex Verona, motivo per cui l'accordo fra il Torino e il Benfica è quasi definito. Si tratta di una plusvalenza per la società di Urbano Cairo, che prelevò Meitè dal Monaco in uno scambio con Antonio Barreca.

Intanto Davide Vagnati dialoga con il ds del Crotone, Beppe Ursino, per definire l'offerta per Junior Messias, attaccante brasiliano classe 1991 che nell'ultimo campionato di Serie A si è messo in mostra con la squadra calabrese nonostante la retrocessione in Serie B. La richiesta dei pitagorici è di circa 12 milioni di euro, con la dirigenza granata che è partita da un'offerta da 6, per poi arrivare a mettere sul piatto 8 milioni.

Se la trattativa per Messias non dovesse andare a buon fine, il Torino ha già pronte le alternative, con Gaston Ramirèz e Gianluca Lapadula sullo sfondo, nonostante i rapporti non idilliaci fra Urbano Cairo e la Sampdoria, proprietaria del cartellino dell'uruguaiano, che il Torino provò ad acquistare già l'estate scorsa. Nel momentoyopico per ultimare la trattativa sorsero problemi legati all'ingaggio del calciatore, motivo per cui l'intero accordo tra le parti andò in fumo.

Oltre alla situazione legata al rinnovo di Belotti, il Torino si trova a definire diverse trattative di mercato per cercare di consegnare al neo allenatore Ivan Juric, la squadra più completa possibile per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie A.