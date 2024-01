Calciomercato Ternana: ufficiale Carboni dal Monza. I dettagli

Nuovo colpo sul mercato per la Ternana che si assicura le prestazioni del calciatore del Monza, Franco Ezequiel Carboni.

Dopo l'ufficialità arrivata attraverso il sito della Lega B, anche la Ternana ha reso noto - tramite i propri canali di riferimento - di essersi assicurata le prestazioni di Franco Ezequiel Carboni. Il giovane esterno difensivo arriva dal Monza in prestito secco, a darne notizia è lo stesso club rossoverde.

In carriera, il mancino classe ’03, ha vestito le maglie di Cagliari (in Serie B, 14 presenze e 1 assist) e nella massima serie, del Monza (4 gettoni). Franco si trasferisce a Terni in prestito fino al termine della stagione".