Calciomercato Spezia, rinforzo a centrocampo: ufficiale l’ex Sampdoria Albin Ekdal

Albin Ekdal è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia

⚽️

E' ufficiale: Albin Ekdal è un nuovo calciatore bianconero. Dopo quattro stagioni alla Sampdoria, in cui ha maturato ben 126 presenze, il classe 1989 passa dall'altro sponda della Liguria. Per lui nella massima serie italiana oltre all'esperienza in blucerchiato, un passato di gioie e dolori in quel di Cagliari con cui è riuscito ad esprimersi al meglio. La notizia del suo approdo allo Spezia è ufficiale e arriva dallo stesso club, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito:

Colpo a centrocampo per le Aquile, con Albin Ekdal che approda nel Golfo dei Poeti per unirsi al club spezzino fino al 2024.

Classe 1989, miglior centrocampista svedese del 2013, Ekdal è cresciuto nelle giovanili dell’IF Brommapojkarna, club svedese di Stoccolma, sua città natale, per poi approdare in Italia nel 2009 con la Primavera della Juventus, formazione con la quale mise subito a referto un Torneo di Viareggio, collezionando anche tre presenze in prima squadra.

La stagione successiva in prestito al Siena, conta 27 presenze e 1 gol, il primo in Serie A, proseguendo la sua carriera italiana tra Bologna e Cagliari, con cui ben 121 presenze e 8 gol in Sardegna.

Nel 2015 arriva all’Amburgo, totalizzando 57 presenze e un gol, prima di lasciare la Germania nel 2018 per vestire la maglia della Sampdoria, dove ottiene fin da subito una maglia da titolare per un bottino di 126 presenze in quattro anni, nei quali si distingue per classe e personalità, guidando alla perfezione la mediana blucerchiata.

In Nazionale, dopo la trafila nelle selezioni giovanili, l'esordio è datato 10 agosto 2011 nell’amichevole contro l’Ucraina, totalizzando fino ad oggi ben 66 gettoni, comprese le apparizioni da protagonista nei Mondiali 2018 oltre che in Euro 2016 e Euro 2020.

Giocatore tattico, elegante, efficace e con una grande esperienza, Ekdal è ora pronto a mettere la propria qualità al servizio di mister Gotti e delle Aquile!

Benvenuto Albin!