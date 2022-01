Calciomercato Spal: riflessioni in corso per il terzino del Palermo Almici? Le ultime

Contatti in corso tra la Spal (alla ricerca di un vice Dickmann) e l'agente del terzino del Palermo, Alberto Almici

"Gli occhi della Serie B su un giocatore del Palermo. C'è una riflessione in corso in casa Spal per Alberto Almici. Se la situazione dovesse diventare concreta, bisogna capire cosa farà il club rosanero", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" puntando i riflettori sul futuro dell'ex terzino di Atalanta e Verona.

Con il ritorno del classe 2001 Mattia Felici a Palermo, l'ultimo slot libero nell'organico siciliano è stato occupato e attualmente dalle parti di Viale del Fante la priorità è cedere per regalare qualche pedina di spessore al neo coach Silvio Baldini. "Il ragionamento della Spal nasce dall'esigenza di trovare un'alternativa a Dickmann nel ruolo di terzino destro", si legge sulla Rosea. Le sirene dalla Serie B rappresentano una tentazione per lo stesso Almici che in carriera ha già collezionato oltre duecento presenze in cadetteria.

"Un contatto tra il direttore sportivo Zamuner e l'agente del giocatore c'è stato. Una chiacchierata che è servita al dirigente emiliano a fare le sue valutazioni nel ventaglio di opzioni che ha in mano, per quanto ancora con il Palermo non sia stato aperto ancora un discorso", chiosa il noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". Seguiranno aggiornamenti...