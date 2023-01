Calciomercato Spal, affare in chiusura per Nainggolan. I dettagli del contratto

L'ex Inter e Roma arriverebbe proprio in prossimità della sfida contro il Cagliari

La telenovela Radja Nainggolan si avvicina ad una conclusione. Il centrocampista belga è sempre più vicino alla SPAL in cui ritroverà Daniele De Rossi dopo i trascorsi in giallorosso.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'ex Inter sarebbe prossimo alla firma di un contratto dalla durata di sei mesi, quindi in scadenza il 30 giugno 2023, ma con il rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A della compagine spallina.