Calciomercato, Sorrentino: “Periodo negativo, rifiutate tante richieste. Palermo? Ecco la verità”

La verità di Stefano Sorrentino.

L’estremo difensore, dopo il termine dell’avventura con il Chievo Verona, è rimasto svincolato. Il classe ’79, infatti, non ha seguito in cadetteria i gialloblù, retrocessi nella scorsa stagione. Il telefono dell’esperto portiere ha squillato più volte quest’estate, tuttavia egli non è riuscito a trovare l’accordo con nessun club. A quarant’anni, dunque, Sorrentino si ritrova adesso ai box, ma non intende appendere i guantoni al chiodo.

VIDEO, a tutto Sorrentino: “Voglio tornare a giocare. Vi dico chi è il miglior giovane portiere. Scudetto? Ho la mia idea”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’esperto portiere ha parlato delle offerte ricevute nel corso della sessione di mercato – tra cui quelle del Palermo, club in cui ha militato dal 2013 al 2016 ripartito dalla Serie D quest’estate – e della possibilità che ha oggi di ritornare tra i pali. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Per me è un periodo negativo. Se chi aveva bisogno di un portiere non ha sferrato l’assalto quando poteva prendermi a mercato chiuso, figuriamoci ora che ci sono portieri in esubero. Ci saranno tanti scambi, io mi sento bene e voglio dimostrare di poter essere ancora protagonista. Ho sempre cercato la qualità nelle scelte professionali, così come nella vita quotidiana. Sono senza squadra da sei mesi, ho avuto tante richieste e le ho rifiutate tutte. Ho messo dei paletti: in Serie B avrei giocato solo con il Chievo, in Serie A accetterei di fare qualsiasi tipo di ruolo ma non il tappabuchi per pochi mesi, anche perché dovrei mobilitare la famiglia. È un discorso complesso; ho ascoltato tante proposte, ma per vari motivi non si è trovato l’accordo. Ho ascoltato anche l’offerta del Palermo, questo per dire quanto sono legato alle squadre in cui ho giocato“.

