Calciomercato Serie C, Valdifiori in uscita dal Pescara: sorpasso Siena sul Palermo

Il centrocampista 35enne Mirko Valdifiori è in uscita dal Pescara. Sulle tracce dell'ex Napoli Siena e Palermo

Il Palermo di Silvio Baldini è alla ricerca di un profilo che possa implementare cifra tecnica e spessore del reparto mediano a disposizione dell'ex allenatore della Carrarese. Nelle ultime settimane proprio il nome di Valdifiori è stato accostato al club siciliano con maggior insistenza ma, al momento, non sembra esserci stato un passo decisivo nella trattativa da parte del direttore sportivo Renzo Castagnini. Con il nostos di Mattia Felici in maglia rosa, tutti gli slot disponibili in seno all'organico di Baldini sono stati occupati e per muoversi concretamente sul fronte entrate è di assoluta priorità cedere.