Calciomercato Serie C, tutti i colpi del girone C: da Citro a Falletti, Ternana e Bari regine assolute

Chiude la sessione estiva del calciomercato con il Palermo che non ha chiuso il bomber che tutti si auspicavano.

SONDAGGIO: come giudichi il calciomercato del Palermo?

I rosanero adesso, qualora la dirigenza dovesse ritenerlo opportuno, potrà attingere dal mercato degli svincolati per portare a casa per rinforzare il reparto offensivo. In attesa del laterale destro di difesa, in pole al momento lo svincolato Almici, il duo Castagnini–Sagramola proverà a regalare gli ultimi colpi a mister Boscaglia. Nel girone C si è scatenato il Bari di Gaetano Auteri che ha messo sotto contratto due profili davvero d’esperienza quel Montalto e Citro che andranno a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo dei pugliesi. Colpaccio della Casertana che mette sotto contratto Francesco Fedato, poker di acquisti per il Catania che si assicura Reginaldo, Sarno, Claiton e Tonucci. Il Catanzaro si assicura i cartellini di Desiderio Garufo e Davis Curiale; tris di colpi per la Juve Stabia che si rinforza con gli attaccanti Francesco Forte e Accursio Bentivegna oltre al terzino mancino Alberto Rizzo. Due rinforzi importanti anche in casa Ternana che ha riportato a casa un calciatore del calibro di Cesar Falletti che farà coppia in attacco con il neo arrivato Filip Rajcevic.

Calciomercato Palermo, fine del countdown: tutti gli acquisti dei rosanero e la rosa completa