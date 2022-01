Calciomercato Serie C, Turris: l’ex Monopoli e Potenza, Zampa, firma con i corallini

Il 2022 si apre subito con un rinforzo per la Turris: il club campano ha infatti accolto il centrocampista Enrico Zampa, fresco di risoluzione col Potenza. Per lui contratto fino a giugno 2023

Squadra rivelazione del girone C di Serie C, la Turris è certamente tra le soprese del campionato di Lega Pro. Trentatrè i punti fin qui conquistati dai "corallini", frutto di dieci vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, che vale alla compagine guidata da Bruno Caneo il quarto posto in classifica, in coabitazione con il Palermo - adesso affidato al neo tecnico Silvio Baldini -, a meno undici puntoi dal Bari capolista. La società campana vuole mantenere senza alcun dubbio l'ottima marcia intrapresa del girone di andata, mettendo a segno il primo colpo di calciomercato. Il club campano ha infatti chiuso la trattativa per il centrocampista ex Ternana, Monopoli e Potenza, Enrico Zampa, fresco di risoluzione proprio con la società lucana. Per il calciatore classe 1992, contratto fino a giugno 2023.