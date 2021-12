Calciomercato Serie C, date della sessione invernale al via a gennaio. Il Palermo…

Il 3 gennaio si apriranno i battenti della sessione invernale di calciomercato. Nel girone C di Serie C, il Palermo del nuovo binomio Castagnini-Baldini sarà particolarmente impegnato per colmare il gap con il Bari capolista

Mediagol (sc) ⚽️

Con l'inizio del nuovo anno, prenderà il via la sessione invernale di calciomercato anche in Lega Pro. Il 3 gennaio 2022 si apriranno i battenti della campagna trasferimenti nel corso della quale sarà possibile rifinire e potenziare i rispettivi organici e depositare i contratti dei nuovi calciatori tesserati. Sarà un mese cruciale, in cui diversi club tenteranno di ottimizzare le rose imbastite durante la scorsa sessione estiva, provando a correggere eventuali errori di valutazione in sede di allestimento dell'orgnaico. Stop alle trattative il 31 gennaio.

Tra i club che proveranno ad approfittare della sessione invernale della campagna trasferimenti, il Palermo guidato dal neo tecnico, Silvio Baldini, approdato in città - alla sua seconda esperienza nel capoluogo -, dopo l'esonero dell'ex coach rosanero Giacomo Filippi. Il sessantatreenne mister nativo di Massa sarà chiamato a valutare le caratteristiche dei calciatori attualmente in organico, alla ripresa della preparzione dopo la sosta natalizia, analizzando quelle che sono le lacune tattiche emerse durante la prima metà della stagione, e focalizzare i punti di forza in seno alla rosa attuale. Sarà compito del direttore sportivo del club di viale del Fante, Renzo Castagnini, individuare i tasselli idonei a completare il mosaico a disposizione del tecnico toscano.