Calciomercato Serie C, Cianci da Palermo a… Catanzaro: i dettagli della trattativa

Pietro Cianci, dopo esser stato accostato insistentemente al club di Dario Mirri, sembrerebbe essere destinato a vestire la maglia del Catanzaro

Catanzaro, all in su Cianci. Centravanti di esperienza dal background di tutto rispetto. Abile nel gioco aereo e prolifico sotto porta. L'ex calciatore di Sassuolo e Potenza è il prototipo del numero nove in grado di spostare gli equilibri del prossimo campionato di Serie C. E lo sa bene lo stesso Catanzaro intenzionato a fare sul serio per avvalersi delle prestazioni tecnico-tattiche del classe 1996.