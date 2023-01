Calciomercato Serie B, valzer di attaccanti in cadetteria: Coda, Forte e Moreo…

Girandola di attaccanti in Serie B. Che valzer di punte nel torneo cadetto

Mediagol ⚽️

La sessione di mercato invernale gira attorno ai pezzi da novanta. Cavalli di razza che farebbero le fortune di molti tecnici tra Serie A e torneo cadetto. Si prospetta un vero e proprio valzer delle punte in Serie B che interessa profili di assoluto lignaggio. Da Massimo Coda a Francesco Forte passando per Stefano Moreo e non solo.

La girandola degli attaccanti vede in primis il bomber in forza al genoa reduce da una prima parte di stagione non esaltante al "Grifone". Secondo quanto riporta l'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" il centravanti sembra essere tentato dal tentato dal ritorno al Benevento, club con il quale ha conquistato la Serie A sotto la guida tecnici Filippo Inzaghi. Per la fumata bianca, però, serve che il Genoa trovi una valida alternativa e che, soprattutto, la proposta economica eguagli l'esborso rossoblù dell'estate scorsa per strappare il bomber al Lecce.

Il club sannita del patron Vigorito per potersi aggiudicare quindi le prestazioni di Coda dovrà però prima cedere Francesco Forte attaccante del nel mirino di Pisa e Reggina. Il club nerazzurro del patron Corrado potrebbe anche fare un passo indietro per l'ex centravanti di Spezia e Venezia. Il Pisa infatti è fortemente interessato a Stefano Moreo in uscita dal Brescia del patron Massimo Cellino, dal quale si attende l'ok alla cessione dell'ex attaccante del Palermo.

Questo potrebbe portare ad un ulteriore movimento in uscita per il Pisa. Giuseppe Sibilli, infatti potrebbe lasciare il club toscano, nonostante l'ottima stima da parte del tecnico D'Angelo, per accasarsi al Palermo FC targato City Football Club. Il nome di Sibilli, terminale di riferimento centrale o seconda punta, ma anche elastico tra le linee sulla trequarti offensiva, è sul taccuino del binomio dirigenziale del club di viale del Fante Rinaudo-Zavagno.