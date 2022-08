Calciomercato Serie B, occhi su Adoni: centrale col vizio del gol, club e clausola…

Vari club di Serie B sul difensore cipriota classe 1999 ex APOEL Nicosia

⚽️

Ultime settimane della sessione estiva di calciomercato utili per completare gli organici che si apprestano ad affrontare la stagione calcistica 2022-2023 il cui avvio è previsto nel prossimo week-end.

Diversi i club di Serie B alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato, dove il Palermo del nuovo tecnico, Eugenio Corini, è già intervenuto con gli innesti dei centrali Ionut Nedelcearu dal Crotone e Mladen Devetak proveniente dai serbi del Vojvodina. L'ex direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini, aveva in tempi non sospetti anche definito gli arrivi in Sicilia degli esterni bassi Marco Sala dal Sassuolo ed Edoardo Pierozzi dalla Fiorentina.

Un profilo particolarmente interessante, monitorato con attenzione da vari club cadetti in sede di calciomercato, è certamente quello del classe ’99 Zacharias Adoni. Centrale difensivo ben strutturato fisicamente e dotato di una potente battuta dalla media distanza, il nazionale cipriota si è messo in mostra nelle ultime stagioni vestendo le maglie di APOEL Nicosia, Ethnikos e Doxa:. Durante il campionato 2022-23 ha anche trovato la via del gol in due occasioni. Parallelamente al pedigree tecnico-tattico di spessore, che fa di lui uno dei prospetti più luminosi del campionato cipriota, ciò che lo rende al momento appetibile agli occhi dei club interessati è una particolare clausola presente nel suo contratto. Al cospetto di una proposta proveniente da un club appartenente a federazione estera, infatti, al calciatore è riconosciuta la facoltà di trasferirsi a parametro zero, svincolandosi pertanto dal suo attuale club, l’Ethnikos.

Gli agenti del centrale cipriota, già nel giro della propria Nazionale, si trovano in Italia per monitorare la situazione del ragazzo vagliare le varie opzioni spendibili in sede di mercato ed approfondire i sondaggi e le chiacchierate interlocutorie già in corso con diverse società. Ternana, Cosenza e Perugia, che peraltro sarà il primo avversario del Palermo in campionato (sabato 13 agosto alle ore 20.45 al Barbera), tra i club interessati al cartellino del classe 1999.

Saranno giornate calde sul fronte delle trattative per le compagini di Serie B: ad infiammare le ultime settimane di calciomercato sarà anche il profilo di Zacharias Adoni.