Calciomercato Serie B, Frosinone: è fatta per l’arrivo di Luca Moro dal Sassuolo

L'ex attaccante del Catania approderà alla corte di Fabio Grosso dopo i ventuno gol messi a segno in Serie C

Luca Moro sarà un nuovo giocatore del Frosinone . Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, è fatta per l'arrivo in prestito dell'attaccante classe 2001 alla corte di Fabio Grosso . Moro, acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo nel corso della sessione invernale di calciomercato, si appresta a misurarsi per la prima volta nel campionato cadetto dopo aver messo a segno ventuno reti in Serie C con la maglia del Catania , prima del fallimento del club etneo.

Nelle scorse settimane, lo stesso club ciociaro si era mosso anche per Matteo Brunori, attaccante classe 1994 di proprietà della Juventus, reduce dalla promozione in B conquistata con la maglia del Palermo. Nel dettaglio, il Frosinone aveva fatto ben più di un sondaggio con la Juventus e con l'entourage del calciatore, così come Cagliari e Perugia, oltre a Sampdoria, Salernitana e Cremonese in Serie A. Tuttavia, Palermo ed il Palermo hanno ancora la priorità nella mente e nel cuore di Brunori, nonostante la prospettiva del doppio salto in massima serie non lasci professionalmente indifferente il calciatore (LEGGI QUI I DETTAGLI).