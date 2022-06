Calciomercato Serie B: contesa tra Venezia e Spal per l’ex Palermo Prestia

Il calciomercato scalda i motori anche in Serie B. Dopo il sempre più vicino approdo di Massimo Coda al Genoa, lungamente conteso dalle big del campionato cadetto, un altro calciatore che ha ben figurato nella seconda serie di calcio italiana vede la disputa di due club per assicurarsene le prestazioni. Giuseppe Prestia, difensore in forza all'Alessandria, club retrocesso in Lega Pro, in queste ore sembrerebbe essere l'ogetto dei desideri di Venezia e Spal. L'ex centrale del Palermo, cresciuto nelle giovanili del club rosanero, piace in Serie B. Sul classe '93, come riportato sul sito TuttoMercatoWeb.com, è forte l'interesse del club lagunare, appena retrocesso dalla Serie A, ma l'ex rosanero sembrerebbe aver attirato anche l'interesse del ds della Spal, Fabio Lupo.