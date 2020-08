Calciomercato Serie A, Raiola: “Donnarumma e Ibra, Bernardeschi e De Ligt, tutto su Juventus e Milan”

Il punto di Mino Raiola.

La prossima stagione di Serie A sta per prendere il via, e da giorno 1 settembre inizierà anche una delle sessioni più particolari e sulla carta avvincenti del calciomercato: tanti club lavoreranno sugli scambi per cercare di ottenere plusvalenze utili al bilancio e allo stesso tempo rinforzare la propria squadra.

Terreno fertile per uno degli agenti più potenti e influenti del mondo, ossia Mino Raiola, il quale possiede i cartellini di tantissimi top player in giro per l’Europa. Tra questi Zlatan Ibrahimovic, il quale al momento non prenderà parte al ritiro del Milan in attesa di firmare il rinnovo. Una situazione che il suo agente ha analizzato ai microfoni di Sky Sport:

“Credo che domani non ci sarà, per il momento. Stiamo parlando ma non c’è ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione e di stile. Un matrimonio si fa in due e se Ibrahimovic non avesse la volontà di restare in rossonero, non ci sarebbe una trattativa. Sono ottimista, non lavoro per creare problemi ma per trovare soluzioni“.

Incerto anche il futuro di Donnarumma: “Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. È una questione molto sensibile con i tifosi. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è il momento giusto per parlarne“.

Dopo aver chiuso la sua avventura con il Milan, Jack Bonaventura è alla ricerca di una nuova maglia da indossare: “Stiamo valutando altre squadre. E’ vicino ad un paio di squadre. Speriamo di chiudere presto con una di queste due. Bisogna guardare avanti e non indietro“.

Altro club in cui Raiola è molto presente è la Juventus, che la prossima stagione sarà guidata da Andrea Pirlo, alla prima esperienza in assoluto da allenatore professionista: “È una bella sorpresa. Qualsiasi allenatore che prende la Juventus, viene criticata dai tifosi e dai non tifosi. Se Pirlo fa giocare la sua squadra come giocava lui, allora Guardiola deve iniziare a nascondersi. È stato un giocatore che ti faceva sempre divertire“.

Recentemente anche Federico Bernardeschi è entrato a far parte della lista dei suoi giocatori: “Bernardeschi è consapevole di quello che è stato e di quello che vuole fare. Mi piace molto, ci siamo parlati e ci siamo conosciuti. Ho visto un ragazzo che non si è seduto, che ha capito che la sua carriera inizia ora. Lui nella Juventus ci può stare, se ci saranno soluzione migliori per le Juventus o per lui, valuteremo tutto. Io sono qui per valutare le cose, non ho mai chiuso le porte a nessuno. Credo che la Juventus vuole puntare ancora si di lui, adesso tocca a Bernardeschi raccogliere la sfida con un nuovo allenatore e con un nuovo sistema di gioco“.

Infine un commento su De Ligt, che dopo un avvio difficile ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori in Europa: “È un ragazzo straordinario, un grande atleta.Ha bisogno di tempo dopo l’infortunio, la Juventus ha in mano un tesoro davvero importante“.