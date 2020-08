Calciomercato Serie A, il Barcellona offre un gioiello: tutto su Alex Collado, cinque club italiani interessati

Il Barcellona mette sul mercato i talenti della Cantera.

La scelta di Lionel Messi ha sconvolto totalmente e, pare, in modo irreversibile l’ambiente del Barcellona, che si ritrova ad affrontare la crisi più grande nella storia del club. Il presidente Josep Maria Bartomeu, dopo la clamorosa sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco (che si è imposto con il risultato di 8 a 2 sui blaugrana), aveva annunciato l’intenzione di compiere una vera e propria rivoluzione sia sul campo sia a livello dirigenziale, per provare a superare quello che sembra essere a tutti gli effetti uno dei momenti più bui del Barça.

Esonerato Quique Setién e scelto Robert Koeman come suo sostituto, il numero uno del club spagnolo dovrà cercare di risolvere anche la questione del bilancio, al momento gravemente in rosso. Per tale motivo, oltre ad alcune cessioni illustri della prima squadra come Luis Suarez, i dirigenti del Barcellona stanno lavorando per cercare di piazzare alcuni gioielli della Cantera che non riuscirebbero comunque a trovare spazio in prima squadra almeno nel corso della prossima stagione.

Tra i possibili partenti vi è Alex Collado, giovane centrocampista offensivo classe 1999 che l’anno scorso è riuscito a collezionare due presenze con la prima squadra, prima delle quali con il Celta Vigo. Secondo quanto riportato da ESPN, il giocatore sarebbe stato offerto dal Barcellona a cinque club di Serie A, ossia Torino, Hellas Verona, Sassuolo, Genoa e Sampdoria: sarebbero i blucerchiati attualmente i più interessati al suo cartellino, dal momento che Collado rappresenterebbe il sostituto naturale per Gaston Ramirez, il quale non è ancora certo del rinnovo e dunque della permanenza.

Sul suo profilo presente sul sito ufficiale blaugrana, si legge che Collado è “un centrocampista mancino con il DNA Barça. Ha un’eccellente visione di gioco ed è superbo a leggere il gioco. Molto bravo a scegliere l’opzione giusta per il passaggio, è molto abile quando attacca, calcia molto bene ed è difficile da stoppare nell’uno contro uno“.

Un centrocampista molto duttile che può giocare anche nel ruolo di ala, che potrebbe rappresentare una bella scommessa per qualsiasi club che riuscirà a vincere l’asta per aggiudicarsi il suo cartellino.