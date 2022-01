Calciomercato Sassuolo, summit col Pisa per Lucca: le ultime

I due club terranno in mattinata un summit per discutere del trasferimento del centravanti ex Palermo, Lorenzo Lucca

Mediagol ⚽️

Il Sassuolo punta con convinzione Lorenzo Lucca, giovane centravanti ex Palermo che in Serie B ha attirato le attenzioni di diversi club italiani, dopo un brillante avvio di stagione con il Pisa.

I neroverdi, su tutti, sono decisi ad affondare il colpo per bruciare la concorrenza degli altri club e assicurarsi le prestazioni del centravanti già a gennaio. 6 reti e 1 assist nelle prime 7 partite di campionato per Lorenzo Lucca che, complice qualche acciacco, adesso deve interrompere un lungo digiuno da gol che dura dal 16 ottobre.

Secondo quanto riportato da "Tuttomercatoweb" Pisa e Sassuolo, questa mattina, terranno un summit per discutere del trasferimento in Emilia del giovane centravanti. Un incontro decisivo che potrebbe portare alla fumata bianca, permettendo al Sassuolo di regalare fin da subito un nuovo importante innesto a Dionisi.