Calciomercato Sassuolo, il Frosinone sulle tracce dell’ex Catania Luca Moro

Il Frosinone punta il bomber da 21 reti in Serie C della passata stagione: Luca Moro. Il Sassuolo potrebbe cederlo in prestito in Serie B

Mediagol ⚽️

Dopo una straordinaria stagione a livello realizzativo con la maglia del Catania, specialmente nel girone d'andata in Serie C, il bomber Luca Moro ha firmato lo scorso gennaio un contratto per il Sassuolo, club di Serie A.

Tuttavia, la società neroverde non sembrerebbe intenzionata ad integrare il classe 2001 in prima squadra e nel massimo campionato italiano già dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sulle tracce di Moro ci sarebbe il Frosinone, club che milita in Serie B, il quale potrebbe aggiudicarsi le prestazioni sportive dell'ex Padova con la formula del prestito secco.