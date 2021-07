Calciomercato Sassuolo, Grujic vicino: 13 milioni per il talento della Stella Rossa

Il Sassuolo ci prova per l'acquisto di Marko Grujic, centrocampista serbo classe 1997 di proprietà del Liverpool ma in prestito al Porto nell'ultima stagione.

Cresciuto nella Stella Rossa, Grujic approda al Liverpool nel 2016 dopo cinque anni di permanenza nella squadra serba. Viene subito girato in prestito prima al Cardiff City non trovando continuità, poi nell'Hertha Berlino dove in due anni colleziona 51 presenze e 9 gol, fino al passaggio nel 2020 ai lusitani del Porto, con cui scende in campo 23 volte in stagione segnando 2 gol.