Calciomercato Sassuolo, ceduto Russo in Serie C: il portiere andrà al Monopoli

Il Monopoli ha trovato l'accordo con il Sassuolo per il portiere, Alessandro Russo

Il Monopoli blinda la porta. Secondo quanto riportato da TC è indirizzata l'operazione relativa al profilo di Alessandro Russo, estremo difensore giovane e performante classe 2001 attualmente in forza al Sassuolo. Portiere originario di Reggio Calabria, che vanta venti presenze in Serie B con le maglie di Virtus Entella e Alessandria ed una lunghissima militanza nel campionato Primavera in maglia neroverde e con il Genoa.